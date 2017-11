POL-MFR: (1895) Bei Einbruch Schmuck entwendet

Lauf an der Pegnitz (ots) - Am Donnerstagnachmittag (16.11.2017) brachen Unbekannte in Einfamilienhaus in Lauf an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 18:30 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster Zugang zu dem Anwesen in der Neuhäuserstraße in Schönberg. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Die Einbrecher entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

