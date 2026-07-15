Polizei Aachen

POL-AC: Zeugensuche nach Übergriff in Studentenwohnheim - Kriminalpolizei ermittelt

Aachen (ots)

Nach bisherigen Ermittlungen ist es vor zwei Wochen in einem Studentenwohnheim zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Zudem prüfen die Ermittler den Verdacht eines Raubdelikts. Der unbekannte Tatverdächtige ist seit der Tat flüchtig. Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Identität des Tatverdächtigen bisher nicht geklärt werden. Die Polizei Aachen bittet nun um Mithilfe und Hinweise aus der Bevölkerung.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde die Polizei in der Nacht zu Montag (29.06.2026) um kurz nach Mitternacht (00:30 Uhr) in ein Studentenwohnheim an der Rütscher Straße (Nahe der Roermonder Straße) gerufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es in einem Gemeinschaftsbadezimmer des Hauses zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer jungen Studentin. Außerdem bedrohte der bisher unbekannte Tatverdächtige die junge Frau mit einem Messer. Durch das Erscheinen eines Zeugen wurde der Tatverdächtige bei der weiteren Tatausführung gestört. Daraufhin flüchtete dieser in unbekannte Richtung.

Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ.

Da der Tatverdächtige trotz intensiver Ermittlungen bislang nicht identifiziert werden konnte, bittet die Polizei Aachen die um Hinweise. Wer hat im Studentenwohnheim in der Rütscher Straße oder im dortigen Umfeld (z.B. Roermonder Straße) in der Nacht vom 28.06. auf den 29.06.2026 verdächtige oder unbekannte Personen gesehen und/oder kann Angaben zum Tatverdächtigen machen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 20-30 Jahre alt, 1,80 m groß oder größer, europäisches Erscheinungsbild, dunkle, mittellange Haare mit leichtem Ponyansatz im Stirnbereich. Er soll mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter zur Tatzeit eine Brille trug.

Das zuständige Kriminalkommissariat ist während der Bürozeiten unter 0241-9577 31201 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache alle Hinweise dazu unter 0241-9577 34210 entgegen. (kg)

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