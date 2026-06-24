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Polizei Aachen

POL-AC: PoliTour aufgrund hoher Temperaturen verschoben

StädteRegion Aachen/Eifel (ots)

Aufgrund der hohen Temperaturen, die für das kommende Wochenende u.a. für die StädteRegion Aachen angekündigt sind, wird die PoliTour der Polizei Aachen vorerst abgesagt.

Die begleitete Motorradtour war ursprünglich für kommenden Samstag, den 27. Juni 2026 geplant (Siehe unsere Einladung vom 12.06.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6292952). Derzeit wird ein neuer Termin koordiniert.

Alle Motorradfahrenden, die sich bereits zur PoliTour angemeldet hatten, werden per E-Mail über die Absage und mögliche neue Termine informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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