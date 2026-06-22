Polizei Aachen

POL-AC: Tödlicher Verkehrsunfall in der Eifel

Monschau (ots)

Gestern Morgen (21.06.2026) ist es auf der Eupener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 34-jähriger Mann aus Monschau tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 34-Jährige gegen 07:20 Uhr mit seinem PKW die Eupener Straße in Fahrtrichtung Monschau. Im Kurven- und Einmündungsbereich Eupener Straße/Steindrich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Leitplanke und einem Baum. Der 34-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei NRW übernahm die Verkehrsunfallaufnahme. Die Eupener Straße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden von Opferschützern der Polizei Aachen betreut. Die Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell