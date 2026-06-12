Polizei Aachen

POL-AC: Die Polizei Aachen lädt wieder ein: PoliTour 2026 - Gemeinsam unterwegs für mehr Sicherheit auf zwei Rädern

StädteRegion Aachen/ Eifel (ots)

Gemeinsam fahren, Erfahrungen austauschen und dabei die eigene Sicherheit auf dem Motorrad stärken: Das alles steht im Mittelpunkt der diesjährigen PoliTour der Polizei Aachen. Für Ende Juni lädt die Polizei Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer wieder zu einer besonderen Tour durch die StädteRegion Aachen ein.

Die rund 120 Kilometer lange Tour beginnt am 27. Juni 2026 um 9 Uhr an der Monschauer Straße in Aachen (Wildparkweg am Waldfriedhof). Von dort führt die Route durch das Solchbachtal, über die B 399 Richtung Lammersdorf, weiter nach Rurberg, Einruhr und Monschau, bevor es über die "Himmelsleiter" in Roetgen zurück nach Aachen geht. Pausen sind fest eingeplant.

Die PoliTour ist mehr als eine gemeinsame Fahrt: Unterwegs vermitteln Expertinnen und Experten der Polizei wertvolle Informationen rund um Verkehrssicherheit. Ziel ist es, das Bewusstsein für sicheres Fahren zu stärken und gleichzeitig den Austausch innerhalb der Motorrad-Community zu fördern.

Insgesamt können 45 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer teilnehmen. Sie werden in drei Gruppen unterwegs sein. Begleitet wird die Tour unter anderem von Polizeipräsident Andreas Bollenbach und dem Leiter der Direktion Verkehr der Polizei Aachen, Martin Meurer. Beide stehen während der Veranstaltung für Gespräche und den persönlichen Austausch zur Verfügung.

Wenn Sie als Motorradfahrerin oder Motorradfahrer dabei sein möchten, können Sie sich ab sofort kostenlos anmelden. Die Anmeldung ist unter Angabe des Vor- und Zunamens, des Alters, der Emailadresse, der Mobilfunknummer, Jahr des Fahrerlaubniserwerbs und des Hubraums des genutzten Motorrads bis zum 25.06 2026 an politourac.aachen@polizei.nrw.de zu richten.

Wir bitten um Verständnis, dass die Teilnehmerzahl an diesem Tag begrenzt ist. Aufgrund der hohen Nachfrage werden die teilnehmenden Bikerinnen und Biker nach dem Zufallsprinzip ausgelost. Sie bekommen sowohl im Falle einer Zu- als auch einer Absage eine Rückmeldung per E-Mail. Wir bitten Sie, vor dem Absenden der Bewerbung darauf zu achten, dass alle benötigten Daten vollständig sind, da die Bewerbung erst dann berücksichtigt werden kann.

Gemeinsam sicher unterwegs - Die Polizei Aachen freut sich auf eine erfolgreiche und schöne PoliTour 2026! (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell