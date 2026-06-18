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Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Kabeldiebstahl bei Baesweiler - Polizei sucht nach Zeugen

Baesweiler (ots)

Bislang unbekannte Täter haben eine größere Menge Kabel von dem Gelände einer örtlichen Umspannanlage entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in der Nacht auf den 15.06.2026 von dem Gelände einer Umspannanlage zwischen Siersdorf und Setterich, mehrere hundert Meter Kupferkabel gestohlen sowie diverse Kabel, welche sich in Bodenschächten sowie auf Kabeltrommeln befanden, angegangen. Bei den entwendeten sowie beschädigten Kabeln handelt es sich um Kupfer-, Glasfaser- sowie Netzwerkkabel. Es entstand ein hoher Sachschaden. Der Betreiber des Umspannwerks teilte mit, dass die Stromversorgung sowie Infrastruktur zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen sei.

Die örtliche Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat in dem Bereich zwischen Setterich und Siersdorf, insbesondere im Raum der örtlichen Umspannanlage, verdächtige Personen und/ oder Fahrzeuge wahrgenommen oder kann sonstige Hinweise zum Tatgeschehen geben?

Die Kriminalpolizei ist tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577-33401 zu erreichen. Außerhalb der Bürodienstzeiten nimmt die Kriminalwache die Hinweise unter 0241-9577-34210 entgegen. (dh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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