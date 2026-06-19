Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Aachen: Nachtrag zum Schusswaffengebrauch in Mönchengladbach-Rheydt

Mönchengladbach/ Aachen (ots)

Die 18-jährige Frau, die bei dem polizeilichen Schusswaffengebrauch im Mönchengladbacher Stadtteil Rheydt am Donnerstag (18.06.26) gegen 23 Uhr verletzt wurde, befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Ihr Zustand ist aktuell stabil. Zum Einsatzgeschehen wird auf die bereits veröffentlichte Pressemitteilung verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6297483

Die Hintergründe des Vorfalls sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise darauf, dass an der Tankstelle ein Raubdelikt geplant oder durchgeführt werden sollte.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes werden derzeit keine weiteren Angaben gemacht.

Die Ermittlungen werden aus Neutralitätsgründen durch das Polizeipräsidium Aachen geführt und dauern an. (sk)

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