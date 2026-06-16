Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach räuberischem Ladendiebstahl

Aachen (ots)

Gleich zweimal an einem Abend ist es in einem Discounter an der Neuhausstraße zu räuberischen Diebstählen gekommen.

Der erste Vorfall passierte gegen 18:20 Uhr am Freitag (12.06.26). Ein Mann wurde von der Kassiererin an der Kasse aufgefordert, seinen Rucksack zu öffnen. Statt zu bezahlen lief der Mann Richtung Ausgang. Ein Mitarbeiter des Supermarktes versuchte, ihn aufzuhalten. Dabei schlug der Tatverdächtige den Mitarbeiter. Der 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Mithilfe einer Kollegin konnten beide gemeinsam den 56-jährigen Aachener schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Wenige Stunden später geschah der zweite räuberische Diebstahl: Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein bislang unbekannter Mann gegen 21 Uhr im Kassenbereich des Marktes von einer Mitarbeiterin angesprochen und aufgefordert, den Inhalt seines Rucksacks vorzuzeigen. Hintergrund war auch hier der Verdacht, dass sich darin zusätzlich unbezahlte Lebensmittel befinden könnten. Der Mann verweigerte die Kontrolle, bezahlte ein paar Teile und verließ anschließend das Geschäft. Auf dem Parkplatz des Supermarktes sprachen ihn weitere Mitarbeitende erneut auf den Verdacht an und forderten ihn auf, stehen zu bleiben und den Rucksack zu öffnen. Daraufhin soll der Unbekannte den Mitarbeitenden mit Gewalt gedroht haben, falls diese ihn nicht in Ruhe lassen würden. Anschließend entfernte er sich in Richtung Trierer Straße. Der Unbekannte soll 25 bis 35 Jahre alt und 1,70 m groß sein. Er hat kurze schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze Kleidung, einen schwarzen Rucksack und eine Brille.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 0241 9577-33201 zu melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Polizei Hinweise unter 0241 9577-34210 entgegen. (sk)

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