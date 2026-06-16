PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach räuberischem Ladendiebstahl

Aachen (ots)

Gleich zweimal an einem Abend ist es in einem Discounter an der Neuhausstraße zu räuberischen Diebstählen gekommen.

Der erste Vorfall passierte gegen 18:20 Uhr am Freitag (12.06.26). Ein Mann wurde von der Kassiererin an der Kasse aufgefordert, seinen Rucksack zu öffnen. Statt zu bezahlen lief der Mann Richtung Ausgang. Ein Mitarbeiter des Supermarktes versuchte, ihn aufzuhalten. Dabei schlug der Tatverdächtige den Mitarbeiter. Der 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Mithilfe einer Kollegin konnten beide gemeinsam den 56-jährigen Aachener schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Wenige Stunden später geschah der zweite räuberische Diebstahl: Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein bislang unbekannter Mann gegen 21 Uhr im Kassenbereich des Marktes von einer Mitarbeiterin angesprochen und aufgefordert, den Inhalt seines Rucksacks vorzuzeigen. Hintergrund war auch hier der Verdacht, dass sich darin zusätzlich unbezahlte Lebensmittel befinden könnten. Der Mann verweigerte die Kontrolle, bezahlte ein paar Teile und verließ anschließend das Geschäft. Auf dem Parkplatz des Supermarktes sprachen ihn weitere Mitarbeitende erneut auf den Verdacht an und forderten ihn auf, stehen zu bleiben und den Rucksack zu öffnen. Daraufhin soll der Unbekannte den Mitarbeitenden mit Gewalt gedroht haben, falls diese ihn nicht in Ruhe lassen würden. Anschließend entfernte er sich in Richtung Trierer Straße. Der Unbekannte soll 25 bis 35 Jahre alt und 1,70 m groß sein. Er hat kurze schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze Kleidung, einen schwarzen Rucksack und eine Brille.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 0241 9577-33201 zu melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Polizei Hinweise unter 0241 9577-34210 entgegen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 10:15

    POL-AC: Bewaffneter Raub auf Geschäft in Herzogenrath - Polizei sucht Zeugen

    Herzogenrath (ots) - Am Samstagabend (13.06.2026) ist es in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße zu einem Raubdelikt gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige kurz vor Geschäftsschluss (21:40 Uhr) den Supermarkt. Unter Vorhalt von Schusswaffen brachten sie zwei Mitarbeiterinnen dazu, Geld aus einem Tresor in einen ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 10:00

    POL-AC: Pontstraße: Mann mit Messer verletzt

    Aachen (ots) - Am Sonntagmorgen (14.06.2026) ist ein Mann im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung durch ein Messer verletzt worden. Die Tatverdächtigen sind bisher unbekannt. Gegen 06:00 Uhr meldeten Sicherheitsmitarbeiter einer Diskothek in der Pontstraße, dass ein junger Mann durch einen Messerangriff verletzt wurde. Unmittelbar eintreffende Polizeikräfte leisteten umgehend erste Hilfe. Nach ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren