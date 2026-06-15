Polizei Aachen

POL-AC: Geschwindigkeitskontrollen in der Eifel - zahlreiche Verstöße und ein drohendes Fahrverbot

StädteRegion Aachen/ Eifel (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei Aachen hat am Samstag (13.06.2026) mit Unterstützung eines Teams der Verkehrsunfallprävention wieder umfangreiche Kontrollen im Bereich Simmerath und Steckenborn durchgeführt.

Die Einsatzkräfte kontrollierten unter anderem das Streckenverbot zwischen Steckenborn und Woffelsbach sowie die bei Motorradfahrenden beliebten Strecken auf der L 128 und in Einruhr.

Auf der L 128 zwischen Rurberg und der dortigen Jugendherberge wurden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei wurden 17 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer sowie zehn Autofahrerinnen und -fahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, der bei erlaubten 70 km/h mit 115 km/h gemessen wurde. Ein Pkw-Fahrer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit 98 km/h. Der Motorradfahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen und einer Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Bei weiteren Geschwindigkeitskontrollen in Einruhr waren acht Autos und vier Motorräder zu schnell unterwegs. Hier lag die höchste gemessene Geschwindigkeit eines Motorrads bei 76 km/h statt der erlaubten 50 km/h.

Ein Schwerpunkt der Kontrollen lag erneut auf dem Streckenverbot zwischen Steckenborn und Woffelsbach. Insgesamt missachteten 54 Motorradfahrende das Durchfahrtsverbot.

Darüber hinaus stellten die Beamtinnen und Beamten zwei Fälle des Fahrens ohne Fahrerlaubnis fest. Gegen die Betroffenen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Neben repressiven Maßnahmen führten die Kräfte der Verkehrsunfallprävention auch 15 Präventionsgespräche in Steckenborn, Einruhr und im Ortszentrum Simmerath durch.

Die Polizei Aachen wird ihre Kontrollen insbesondere auf den beliebten Motorradstrecken der Eifel fortsetzen. Ziel bleibt es, die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell