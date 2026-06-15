PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Geschwindigkeitskontrollen in der Eifel - zahlreiche Verstöße und ein drohendes Fahrverbot

StädteRegion Aachen/ Eifel (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei Aachen hat am Samstag (13.06.2026) mit Unterstützung eines Teams der Verkehrsunfallprävention wieder umfangreiche Kontrollen im Bereich Simmerath und Steckenborn durchgeführt.

Die Einsatzkräfte kontrollierten unter anderem das Streckenverbot zwischen Steckenborn und Woffelsbach sowie die bei Motorradfahrenden beliebten Strecken auf der L 128 und in Einruhr.

Auf der L 128 zwischen Rurberg und der dortigen Jugendherberge wurden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei wurden 17 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer sowie zehn Autofahrerinnen und -fahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, der bei erlaubten 70 km/h mit 115 km/h gemessen wurde. Ein Pkw-Fahrer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit 98 km/h. Der Motorradfahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen und einer Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Bei weiteren Geschwindigkeitskontrollen in Einruhr waren acht Autos und vier Motorräder zu schnell unterwegs. Hier lag die höchste gemessene Geschwindigkeit eines Motorrads bei 76 km/h statt der erlaubten 50 km/h.

Ein Schwerpunkt der Kontrollen lag erneut auf dem Streckenverbot zwischen Steckenborn und Woffelsbach. Insgesamt missachteten 54 Motorradfahrende das Durchfahrtsverbot.

Darüber hinaus stellten die Beamtinnen und Beamten zwei Fälle des Fahrens ohne Fahrerlaubnis fest. Gegen die Betroffenen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Neben repressiven Maßnahmen führten die Kräfte der Verkehrsunfallprävention auch 15 Präventionsgespräche in Steckenborn, Einruhr und im Ortszentrum Simmerath durch.

Die Polizei Aachen wird ihre Kontrollen insbesondere auf den beliebten Motorradstrecken der Eifel fortsetzen. Ziel bleibt es, die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 10:15

    POL-AC: Bewaffneter Raub auf Geschäft in Herzogenrath - Polizei sucht Zeugen

    Herzogenrath (ots) - Am Samstagabend (13.06.2026) ist es in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße zu einem Raubdelikt gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige kurz vor Geschäftsschluss (21:40 Uhr) den Supermarkt. Unter Vorhalt von Schusswaffen brachten sie zwei Mitarbeiterinnen dazu, Geld aus einem Tresor in einen ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 10:00

    POL-AC: Pontstraße: Mann mit Messer verletzt

    Aachen (ots) - Am Sonntagmorgen (14.06.2026) ist ein Mann im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung durch ein Messer verletzt worden. Die Tatverdächtigen sind bisher unbekannt. Gegen 06:00 Uhr meldeten Sicherheitsmitarbeiter einer Diskothek in der Pontstraße, dass ein junger Mann durch einen Messerangriff verletzt wurde. Unmittelbar eintreffende Polizeikräfte leisteten umgehend erste Hilfe. Nach ersten ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 09:58

    POL-AC: Tatverdächtiger nach Zeugenhinweisen ermittelt

    Aachen (ots) - Nach der Veröffentlichung der Pressemeldung zu einem Betrugsfall am Rehmplatz konnte die Polizei Aachen einen Tatverdächtigen ermitteln (siehe auch unsere Pressemeldung vom 09.06.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6288550). Der 27-jährige Aachener steht im dringenden Verdacht, am 02.06.2026 unter einem Vorwand Goldschmuck an sich genommen zu haben. Dank mehrerer Hinweise konnten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren