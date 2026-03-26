Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht auf Parkplatz

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch, den 25.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 19:35 Uhr auf einem Parkplatz an der Veldhausener Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf dem Parkplatz vor einer Pizzeria einen abgestellten weißen Mitsubishi Space Star. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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