Polizei Aachen

POL-AC: Silvesterbilanz der Polizei Aachen

StädteRegion Aachen (ots)

Am Neujahrsmorgen (01.01.2024) zieht die Polizei Aachen eine erste Bilanz: Die allermeisten Menschen in der Stadt Aachen und den Kommunen der StädteRegion Aachen feierten den Jahreswechsel friedlich.

Dennoch musste die Polizei mehrfach zu Einsätzen gerufen werden: Einen Großteil der anlassbezogenen Einsätze registrierte die Polizei Aachen in der Innenstadt von Aachen: Insgesamt wurden dort neun Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten und fünf Anzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. In manchen Fällen waren es Einzelpersonen, in anderen Fällen waren es Gruppen, die zunächst verbal aneinandergerieten, wobei die Auseinandersetzungen einige Male in Handgreiflichkeiten endeten. Nicht selten stellten die Beamtinnen und Beamten dabei fest, dass offensichtlich Alkohol oder andere berauschende Mittel im Spiel waren.

Erfreulicherweise gab es im gesamten Einsatzgebiet der Polizei Aachen keinen einzigen Einsatz, bei dem es zu verbaler oder körperlicher Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten kam.

Insgesamt mussten die Einsatzkräfte im gesamten Gebiet der StädteRegion Aachen 37 Platzverweise aussprechen, 10 Anzeigen wegen Sachbeschädigung und 17 Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten aufnehmen. Mehr als 20 Mal kam es zu Streitigkeiten (Zeitraum: 31.12.2023 18:00 Uhr bis 01.01.2024 06:00 Uhr).

Gegen 3 Uhr in der Nacht kam es außerdem zu einem Verkehrsunfall am Elsassplatz in Aachen, wobei ein 28-Jähriger aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam und mindestens ein geparktes Fahrzeug stark beschädigte. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Weil sein Auto zwischen geparkten Wagen eingeklemmt war, musste die Feuerwehr den Mann aus dem Auto befreien. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, weil zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernimmt nun das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen.

Ein Mann verbrachte den Jahreswechsel in polizeilichem Gewahrsam: Er war am frühen Silvesterabend gegen 20:30 Uhr bei einem Wohnungseinbruch in der Limburger Straße in Aachen beobachtet worden. Durch die schnelle Reaktion des Bewohners, der den Mann über eine Überwachungskamera beobachten konnte, trafen die Beamtinnen und Beamten den Täter noch am Tatort an. Er führte sowohl Einbruchswerkzeug, als auch Diebesgut mit sich. Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell