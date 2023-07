Polizei Aachen

POL-AC: Fußgänger bei Unfall mit Bus schwer verletzt

Aachen (ots)

Gestern Abend (06.07.2023) ist es gegen 23:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Breslauer Straße gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen trat ein Fußgänger an einem Linienbus heran, der an der roten Ampel an der Kreuzung zur Dresdener Straße wartete. Möglicherweise wollte er noch in den Bus einsteigen, die Bushaltestelle befand sich einige Meter entfernt. Bei Grünlicht fuhr der Busfahrer jedoch los und setzte seine Fahrt in Richtung Berliner Ring fort.

Aus bisher ungeklärten Gründen kam der 78-jährige Fußgänger zu Fall und geriet mit einem Arm unter einen Reifen des Busses. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und konnte zum Unfallhergang zunächst nicht befragt werden. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich noch Fahrgäste im Bus, wobei niemand den Unfall bemerkte.

Der Linienbus wurde zur Beweissicherung sichergestellt. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell