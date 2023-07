POL-AC: Mehrere Brände in der Stadt Aachen und der StädteRegion

Eschweiler (ots) - Am späten Sonntagabend (02.07.2023) hat die Polizei gegen 23.35 Uhr sechs gestohlene E-Bikes in Eschweiler gefunden und sichergestellt. Die Polizei wurde zuvor aufgrund eines Hinweises auf zwei Personen aufmerksam, die sich in der Wohnung in der Kambachstraße aufhielten. Die Hinweisgeberin gab den Beamten gegenüber an, dass sich in der Wohnung mehrere gestohlene E-Bikes befinden sollen. Im Rahmen der ...

mehr