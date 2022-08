Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt: Polizei fahndet mit Fotos nach Tatverdächtigem

Eschweiler (ots)

Am 08.08.2022 zwischen 03:15 Uhr und 03:20 Uhr verschaffte sich ein derzeit noch unbekannter männlicher Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der videoüberwachten Pizzeria "Freddy Fresh" in Eschweiler, Gasthaustraße 1 a und übergoss den Fußboden und Einrichtungsgegenstände mit einer brennbaren Flüssigkeit. Im Anschluss entzündete er die Flüssigkeit. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um ein gemischt genutztes Wohn- und Geschäftshaus. Es hing nur vom Zufall ab, dass das Feuer nicht durchzündete und kein Anwohner verletzt wurde. Der Sachverhalt wurde von der Staatsanwaltschaft Aachen u. a. als versuchtes Tötungsdelikt gewertet. Die Ermittlungen der eingerichteten Mordkommission dauern an. Zwei Fahndungsbilder können unter folgendem Link abgerufen und verwendet werden:

https://polizei.nrw/fahndung/85364

Wer kann Angaben zur abgebildeten Person machen? Hinweise bitte an 0241/9577 - 31101 oder außerhalb der Geschäftszeiten an 0241/ 9577 - 34210.

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell