POL-AC: Polizei sucht Zeugen: Drei Brände in Forst und Brand

Aachen (ots)

Am vergangenen Samstag (23.01.2021), im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 3 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter eine Mülltonne in der Straße "Am alten Wasserwerk" und einen Papiercontainer in der Heussstraße in Brand. Am 24.01.2021 gegen 0.15 Uhr zündeten unbekannte Täter Papier in einem Einkaufswagen, der im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Stettiner Straße stand, an. Die Brände konnten rechtzeitig gelöscht werden. Niemand wurde verletzt. Es entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 31101 und außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 34210 zu melden (fp)

