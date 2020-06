Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannte beschädigen Sicherungskasten einer RWE- Pumpstation - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Aachen/ Hambach/ Kerpen- Manheim (ots)

Heute Morgen (22.06.2020) erhielt die Polizei Kenntnis von einer Brandstiftung im Bereich der Straße "An den Waldhöfen". Unbekannte hatten in der Nacht gegen 3.30 Uhr einen Sicherungskasten einer RWE- Pumpstation in Brand gesteckt. Um sich Zutritt zur umzäunten Station zu verschaffen, hatten die Täter ein Schloss am Zugangstor aufgebrochen und anschließend unter dem Kasten ein Feuer mit Holz entfacht. Der Brand konnte gelöscht werden; Tatverdächtige wurden nicht mehr angetroffen. Die Ermittlungskommission Hambach hat die Ermittlungen aufgenommen.(pw)

