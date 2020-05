Polizei Aachen

POL-AC: Streitigkeiten eskalierten - Tatverdächtiger zog Pistole

Baesweiler/Setterich (ots)

Gestern Nachmittag (07.05.2020) gegen 18.20 Uhr stritten sich zwei 20-jährige Männer im Bereich der Emil-Mayrisch-Straße. Zunächst kam es zu verbalen Beleidigungen und körperlichen Übergriffen. Im Verlauf eskalierte der Streit so weit, dass der Tatverdächtige eine Pistole zog und diese in Richtung des Geschädigten hielt. Letztendlich wandte sich dieser von dem ihm bekannten Tatverdächtigen ab und verließ den Tatort. Der mutmaßliche Täter stieg in ein Auto und verließ ebenfalls die Örtlichkeit. Die Fahndung verlief ergebnislos. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)

