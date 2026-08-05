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Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Hoher Schaden nach Trickbetrug

Braunschweig (ots)

Petritorwall, 04.08.2026, 14:15 Uhr

Schockanruf spiegelt Verkehrsunfall vor

Am Dienstag ereignete sich ein Schockanruf in der Innenstadt, bei dem bislang unbekannte Täter eine hohe Summe erbeuten konnten. Eine 88-Jährige erhielt am frühen Nachmittag einen Anruf, bei der einen angebliche Polizistin aus Hamburg berichtete, das wegen einem tödlichen Unfall, den die Tochter verursacht haben soll, eine Kaution bezahlt werden muss. Eine weinerliche Stimme im Hintergrund des Telefongesprächs ließ dabei eine Echtheit des Sachverhalts vermuten. Die Seniorin übergab in der Folge eine vierstellige Summe Bargeld und Schmuck an einen Abholer.

Erst im Nachgang stellte sich die Tat als Betrug heraus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Der Schaden wird weit mehr als 100.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf den Abholer geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 zu melden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,75m groß, ca. 40 Jahre, schlank, dunkle Haare, gebräunter Teint, dunkle Kleidung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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