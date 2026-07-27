LPI-G: (G) Kokain aufgefunden - Polizeibeamte beleidigt (0184810/2026)
Gera (ots)
Gera. Polizeibeamte kontrollierten am Samstagmorgen (25.07.2026) einen 23-jährigen syrischen Mann in der Enzianstraße. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Kokain. Nachdem der 23-Jährige aufgrund seines Verhaltens des Platzes verwiesen wurde und er dieser Aufforderung mehrfach nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Im weiteren Verlauf beleidigte der Mann einen Polizeibeamten. Gegen den 23-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (SR)
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