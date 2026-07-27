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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Kokain aufgefunden - Polizeibeamte beleidigt (0184810/2026)

Gera (ots)

Gera. Polizeibeamte kontrollierten am Samstagmorgen (25.07.2026) einen 23-jährigen syrischen Mann in der Enzianstraße. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Kokain. Nachdem der 23-Jährige aufgrund seines Verhaltens des Platzes verwiesen wurde und er dieser Aufforderung mehrfach nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Im weiteren Verlauf beleidigte der Mann einen Polizeibeamten. Gegen den 23-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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