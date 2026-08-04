Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrecher festgenommen

Braunschweig (ots)

Gartenstadt, 02.08.2026, 03.40 Uhr

Schnelle Intervention der Polizei verhindert Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein 53-jähriger Mann, gewaltsam über ein Fenster in eine Doppelhaushälfte einzudringen. Die 65-jährige Bewohnerin wurde durch das Klirren der Fensterscheibe geweckt und auf den Einbruchsversuch aufmerksam. Sie verständigte umgehend die Polizei. Bereits wenige Minuten nach dem Notruf trafen die ersten Einsatzkräfte am Tatort ein. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten nahmen beim Eintreffen ebenfalls das Klirren von Glas wahr und bemerkten anschließend eine flüchtende Person. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es den Einsatzkräften, den Tatverdächtigen im Bereich der Parallelstraße zu stellen und vorläufig festzunehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 53-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Folgetag entlassen. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort, nahm die Ermittlungen auf und leitete mehrere Strafverfahren ein.

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