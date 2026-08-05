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Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall auf dem Rudolfplatz - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Rudolfplatz, 30.07.2026, 09.55 Uhr

Unklare Ursache für Kollision

Am vergangenen Donnerstag kam es im Kreuzungsbereich des Rudolfplatzes zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-Jähriger überquerte mit seinem grauen VW ID.4 aus Richtung Rudolfstraße den Rudolfplatz. Während dessen bog eine 21-Jährige mit ihrem schwarzen Citroen über den Rudolfplatz in die Hildesheimer Straße ein. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführenden geben an, bei Grünlicht über die Ampel gefahren zu sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallgeschehen bzw. zur Ampelschaltung machen können. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter 0531/476-3935 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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