PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Großkontrolle mit internationalen Polizeistudierenden auf der A2

POL-BS: Großkontrolle mit internationalen Polizeistudierenden auf der A2
  • Bild-Infos
  • Download

Braunschweig (ots)

Tank- und Rastanlage Zweidorfer Holz, 24.03.2026

Am Dienstag fand auf der Bundesautobahn 2 eine groß angelegte Verkehrskontrolle unter der Leitung der Autobahnpolizei Braunschweig statt. Im Fokus der Maßnahmen standen insbesondere die Überprüfung des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs sowie die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführenden. Die rund 55 eingesetzten niedersächsischen Polizeibeamten wurden durch insgesamt 35 Polizeistudierende aus 14 verschiedenen Nationen unterstützt. Die internationalen Teilnehmenden wurden als Teil von Streifenwagenbesatzungen eingesetzt, wodurch ein intensiver fachlicher Austausch sowie praxisnahe Einblicke in unterschiedliche polizeiliche Arbeitsweisen ermöglicht wurden. Unterstützt wurde die Kontrollstelle zudem durch Kräfte des Hauptzollamts Braunschweig, Diensthunde von Polizei und Zoll, dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM), dem Technischen Hilfswerk (THW) sowie von Beamten der Polizeiinspektion Zentrale Dienste Magdeburg. Im Verlauf der Kontrolle wurden etwa 80 Fahrzeuge aus dem fließenden Verkehr in die Kontrollstelle geleitet. Dabei stellten die Einsatzkräfte unter anderem Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz, Mängel bei der Ladungssicherung sowie weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Darüber hinaus wurden Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel, Urkundendelikte sowie ein Fall illegaler Beschäftigung festgestellt. Herausgestochen ist ein Pkw, in dem diverses mutmaßliches Diebesgut - darunter Alkohol, Werkzeug und Kleidung - aufgefunden wurde. Zudem führten die beiden Insassen gefälschte Geldscheine mit sich. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei sowie weiterer Delikte ermittelt.

Die Präsenz ausländischer Polizeikräfte stieß bei den Verkehrsteilnehmenden insbesondere im internationalen Verkehr auf äußerst positive Resonanz. Die Kontrolle verdeutlicht nicht nur die Bedeutung regelmäßiger Verkehrsüberwachungsmaßnahmen, sondern unterstreicht zugleich den hohen Stellenwert internationaler Zusammenarbeit.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 11:10

    POL-BS: Verkehrsstreitigkeiten münden in Messerangriff

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, Saarstraße 19.03.26, 20.30 Uhr Couragierter Zeuge greift ein Am Abend des vergangenen Donnerstagssind zwei Autofahrer auf der Saarstraße aufgrund von Verkehrsstreitigkeiten aneinandergeraten. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten geriet man schnell in eine körperliche Auseinandersetzung. Plötzlich zog einer der Beteiligten ein Messer und wirkte mit diesem auf seinen Kontrahenten ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 12:08

    POL-BS: Festnahme eines Räubers - gute Zusammenarbeit führt zu schnellem Ermittlungserfolg

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, Innenstadt 23.03.2026 62-jähriger Mehrfachtäter befindet sich in U-Haft Wie bereits im Rahmen eines Zeugenaufrufs berichtet, kam es am 09.03.2026 zu einem schweren Raubüberfall auf einen Blumenladen am Steinweg. Am Donnerstag, den 19.03.2026, ereignete sich ein weiterer Raubüberfall auf ein Ladengeschäft in der Braunschweiger ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 11:31

    POL-BS: Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet

    Braunschweig (ots) - Heinrich-Büssing-Ring, 25.03.2026, 06:30 Uhr 17-Jähriger ohne Fahrerlaubnis versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen Am heutigen Morgen fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Süd auf dem Heinrich-Büssing-Ring in Höhe des Hauptbahnhofs ein schwarzer Pkw auf, bei dem die Frist zur Hauptuntersuchung überschritten war. Nachdem die Beamten dem Pkw Anhaltesignale gegeben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren