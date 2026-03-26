Polizei Braunschweig

POL-BS: Großkontrolle mit internationalen Polizeistudierenden auf der A2

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Braunschweig (ots)

Tank- und Rastanlage Zweidorfer Holz, 24.03.2026

Am Dienstag fand auf der Bundesautobahn 2 eine groß angelegte Verkehrskontrolle unter der Leitung der Autobahnpolizei Braunschweig statt. Im Fokus der Maßnahmen standen insbesondere die Überprüfung des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs sowie die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführenden. Die rund 55 eingesetzten niedersächsischen Polizeibeamten wurden durch insgesamt 35 Polizeistudierende aus 14 verschiedenen Nationen unterstützt. Die internationalen Teilnehmenden wurden als Teil von Streifenwagenbesatzungen eingesetzt, wodurch ein intensiver fachlicher Austausch sowie praxisnahe Einblicke in unterschiedliche polizeiliche Arbeitsweisen ermöglicht wurden. Unterstützt wurde die Kontrollstelle zudem durch Kräfte des Hauptzollamts Braunschweig, Diensthunde von Polizei und Zoll, dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM), dem Technischen Hilfswerk (THW) sowie von Beamten der Polizeiinspektion Zentrale Dienste Magdeburg. Im Verlauf der Kontrolle wurden etwa 80 Fahrzeuge aus dem fließenden Verkehr in die Kontrollstelle geleitet. Dabei stellten die Einsatzkräfte unter anderem Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz, Mängel bei der Ladungssicherung sowie weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Darüber hinaus wurden Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel, Urkundendelikte sowie ein Fall illegaler Beschäftigung festgestellt. Herausgestochen ist ein Pkw, in dem diverses mutmaßliches Diebesgut - darunter Alkohol, Werkzeug und Kleidung - aufgefunden wurde. Zudem führten die beiden Insassen gefälschte Geldscheine mit sich. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei sowie weiterer Delikte ermittelt.

Die Präsenz ausländischer Polizeikräfte stieß bei den Verkehrsteilnehmenden insbesondere im internationalen Verkehr auf äußerst positive Resonanz. Die Kontrolle verdeutlicht nicht nur die Bedeutung regelmäßiger Verkehrsüberwachungsmaßnahmen, sondern unterstreicht zugleich den hohen Stellenwert internationaler Zusammenarbeit.

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