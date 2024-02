Polizei Braunschweig

POL-BS: Ladendiebe festgenommen

Braunschweig (ots)

Münzstraße, 21.02.2024, 18:00 Uhr

Zwei Männer entwenden Waren im Wert von über 1000EUR

Der Mitarbeiter eines Kaufhauses in der Innenstadt bemerkte am frühen Mittwochabend zwei Männer, die in der Kinderabteilung diverse Kleidung in Reisekoffern verstauten. Er informierte die Polizei. Als die beiden Männer das Geschäft verließen und die Polizei erblickten, flüchteten sie, konnten von den Beamten jedoch eingeholt und gestellt werden. Einen der Reisekoffer verlor ein Mann bei seiner Flucht. Sie wurden festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Bei einer Durchsuchung der 24 und 32-jährigen Männer und den Koffern wurde gestohlene Kleidung im Wert von über 1000EUR gefunden.

Die beiden Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlichen Diebstahls erwartet sie dennoch.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell