POL-BS: Großkontrolle auf der A2- Kontrolle im Halbminuten-Takt

Braunschweig (ots) - Braunschweig, John-F.-Kennedy-Platz 23.08.2023, 13.30 Uhr Täter nach Fahndungsmaßnahmen festgenommen Am Mittwoch wurde in den Mittagsstunden ein 22-jähriger Braunschweiger durch einen Messerangriff verletzt. Zuvor soll der junge Mann in einer Straßenbahn mit einer anderen männlichen Person in Streit geraten sein. Nachdem man die Straßenbahn an einer Haltestelle am John-F-Kennedy-Platz verlassen ...

mehr