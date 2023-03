Polizei Braunschweig

POL-BS: Körperverletzung am Bohlweg - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bohlweg, 18.03.2023, 03:15 Uhr

Ingewahrsamnahme nach Angriff auf unbeteiligte Passanten

Bereits vergangene Woche kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer Körperverletzung in der Innenstadt. Ein 31-Jähriger aus Cremlingen verhielt sich über einen längeren Zeitraum aggressiv gegenüber umstehenden Personen. Schließlich rempelte auf dem Bohlweg scheinbar grundlos zwei männliche Passanten an, um daraufhin eine der Personen zu schlagen und der anderen Person an den Hals zu greifen. Durch zwei Security-Mitarbeiter eines Clubs konnten weitere Tathandlungen bis zum Eintreffen der Polizei unterbunden werden. Die zwei angegriffenen Personen entfernten sich unterdessen vom Ort des Geschehens. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der 31-Jährige anschließend in Gewahrsam genommen. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde gefertigt.

Die Polizei sucht nun nach den beiden geschädigten Männern oder Zeugen, die Hinweise auf die Tathandlungen geben können. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mitte unter 0531-476 3115.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell