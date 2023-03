Polizei Braunschweig

POL-BS: Festnahme eines flüchtigen Geldautomaten-Sprengers

Braunschweig (ots)

Der am 05.02.2023 im Rahmen eines begleiteten Gruppenausgangs aus der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel entwichene 34-jährige Geldautomatensprenger, nach dem auch aufgrund seiner türkischen Staatsangehörigkeit international gefahndet wurde, konnte in der Nacht vom 10.03.2023 auf den 11.03.2023 um 0:55 Uhr festgenommen werden. Der Zugriff erfolgte auf der Raststätte Göttingen-West. Der Gesuchte befand sich in Begleitung seiner Lebensgefährtin und wies sich mit den Personalpapieren seines Bruders aus. Er versuchte sich seiner Festnahme durch eine erneute Flucht zu entziehen, was von den eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Göttingen vereitelt wurde. Derzeit befindet sich der Festgenommene in der JVA Rosdorf. Der Festnahme gingen umfangreiche verdeckte Ermittlungen der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig voran. Bei der Festnahme handelte es sich daher um eine gezielte Aktion und nicht etwa um eine zufällige Routinekontrolle der Polizei.

