Polizei Braunschweig

POL-BS: Zigarettendiebstahl aus Tankstelle

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Nordstadt, 21.02.2023, 20:45 Uhr

Drei Männer nach Diebstahl festgenommen

Am Dienstagabend betraten drei Männer eine Tankstelle in der Braunschweiger Nordstadt. Nachdem sich die Männer für einige Minuten im Verkaufsraum aufgehalten hatten, stellte der 30-jährige Kassierer fest, dass ein Karton mit E-Zigaretten durchwühlt wurde und augenscheinlich etwas fehlte. Noch bevor er eingreifen konnte, flüchteten die drei Personen in unbekannte Richtung. Er informierte die Polizei. Während einer sofortigen Fahndung der Polizei konnten aufgrund einer guten Personenbeschreibung drei Männer festgestellt werden. Sie wurden der Dienststelle zugeführt.

Bei einer Durchsuchung der 22-, 42- und 41-jährigen Männer konnte diverses Diebesgut aufgefunden und der Tankstelle zugeordnet werden. Aufgrund des Tatverdachts wurden sie vorläufig festgenommen

Zusätzlich konnten in einem mitgeführten Rucksack noch weitere Gegenstände festgestellt werden, bei denen ebenfalls der Verdacht des Diebstahls besteht. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren gegen die Männer ein.

Aufgrund der nicht klaren Sachlage war eine Verurteilung im beschleunigten Verfahren nicht möglich und die Männer wurden am heutigen Tage aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell