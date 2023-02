Polizei Braunschweig

POL-BS: Schwerer Straßenraub - Zeuge gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wallstraße, 19.02.2023, 07:00 Uhr

Mann von drei Personen unter Vorhalt eines Messers ausgeraubt

Am Sonntagmorgen kam es in der Braunschweiger Innenstadt zu einem schweren Raub. Ein 46-jähriger Salzgitteraner befand sich fußläufig auf dem Heimweg, als ihm von zwei Männern der Weg versperrt wurde. Er wurde von beiden zu Boden gebracht, dort festgehalten und unter Vorhalt eines Messers wurde ihm schließlich sein Handy und seine Geldbörse entwendet. Als schließlich ein bislang unbekannter Zeuge durch lautes Rufen in die Auseinandersetzung intervenierte, ließen die Täter von einer weiteren Tatausführung ab und flüchteten. Aufgrund einer Personenbeschreibung der Täter konnte bei einer Fahndung im Nachgang einer der Männer von eingesetzten Polizeibeamten festgestellt werden. Er wurde festgenommen und der Dienststelle zugeführt. Bei ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 22-jährige Täter ein Handy bei sich hatte, welches im Juli des vergangenen Jahres als gestohlen gemeldet wurde. Weiterhin wurden bei ihm verschreibungspflichtige Medikamente, ein Messer und weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden. Zusätzlich besteht der Verdacht, dass ein von ihm mitgeführtes Damenrad ebenfalls gestohlen wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde der Mann am Montag der Haftrichterin vorgeführt. Diese ordnete die Untersuchungshaft an.

Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein.

Die Polizei sucht außerdem nach dem Zeugen, der bei dem Raub eingeschritten ist. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mitte unter 0531-476 3115.

