Polizei Braunschweig

POL-BS: 10-jähriges Mädchen angegriffen - Tatverdächtiger gestellt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Unstrutstraße,

14.02.2023, 15.42 Uhr

Ein 10-jähriges Mädchen wurde von einem Mann zu Boden gerungen. Zeugen hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Am Dienstagnachmittag wurde eine 10-jährige Braunschweigerin unvermittelt von einem ihr unbekannten Mann angegriffen. Der Mann ergriff das Mädchen von hinten. Da es dem Mädchen gelang, um Hilfe zu rufen, drückte der Mann sie nun zu Boden und hielt sie im Schwitzkasten, um weitere Hilferufe zu unterbinden. Mehrere Zeugen wurden durch die Hilferufe auf die Situation aufmerksam und eilten dem Mädchen zur Hilfe. Sie zogen den Mann von ihr weg und informierten die Polizei. Im Anschluss hielten sie den Mann bis zum Eintreffen des ersten Streifenwagens fest. Bei dem Angreifer handelte es sich um einen 22-jährigen Braunschweiger. Da der Mann offensichtlich geistig beeinträchtigt war, wurde der Sozialpsychatrische Dienst der Stadt Braunschweig hinzugezogen. Eine Mitarbeiterin entschied, dass der 22-Jährige einem Arzt im AWO Psychatriezentrum in Königslutter vorzustellen ist. Dort wurde der Verbleib in Königslutter angeordnet. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann auch für einen Angriff auf ein 11-jähriges Mädchen am Vortag verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an.

