Polizei Braunschweig

POL-BS: Gestohlene Pkw auf einem Lkw entdeckt

Braunschweig (ots)

Wendeburg, Tank- und Rastanlage Zweidorfer Holz Süd 25.07.2021, 09:30 Uhr

Durch einen Hinweis und das Ortungssystem eines in Großbritannien gestohlenen Pkw konnte dieser auf der Ladefläche eines Lkw gefunden werden.

Am Sonntagmorgen erhielt die Autobahnpolizei in Braunschweig einen Hinweis auf einen in Großbritannien gestohlenen Pkw. Dieser sei auf der Tank- und Rastanlage Zweidorfer Holz Süd geortet worden. Vor Ort konnten die Beamten einen polnischen Lkw auffinden, auf dessen Ladefläche sich zwei Pkw befanden. Einer davon der Gesuchte. Auch bei dem zweiten Pkw stellte sich nach kurzer Ermittlung heraus, dass dieser in Großbritannien entwendet worden war. Bei beiden Pkw handelt es sich um hochpreisige SUVs. Gegen den Fahrer des Lkw wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Pkw wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell