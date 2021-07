Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf nach Unfall

Am 24.07.2021 um 03:42 Uhr kam es in Braunschweig auf der Münchenstraße stadteinwärts in Höhe der Emsstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde. Der Fußgänger wurde beim Queren der Straße durch einen dort fahrenden weißen Kleinwagen erfasst und erst nach mehreren Metern wieder abgeworfen. Leider konnten bislang keine Augenzeugen des Unfalls ermittelt werden. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben, melden sie sich bitte beim Verkehrsunfalldienst Braunschweig unter der Telefonnummer 0531- 4763935.

