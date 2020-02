Polizei Braunschweig

POL-BS: Unbekannter überfällt Kiosk

Braunschweig (ots)

10.02.2020, 19.38 Uhr Braunschweig, Broitzem

Zu einem bewaffneten Raubüberfall kam es am Montagabend im Braunschweiger Stadtteil Broitzem.

Eine 43-jährige Mitarbeiterin und der 57-jährige Mann der Eigentümerin bereiteten am Abend die Schließung des Kioskes am Kruckweg vor. Plötzlich betrat ein bislang unbekannter maskierter Mann das Geschäft und forderte unter Vorhalt einer Waffe das Bargeld. Da ihm das Geld offenbar nicht ausreichte, forderte er zusätzlich Zigaretten. Mit seiner Beute im Wert von mehreren hundert Euro flüchtete der Räuber unmittelbar danach in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg.

Nach den Aussagen wird der Täter wie folgt beschrieben: - 170-175 cm groß und schlank - Dunklerer Hautteint - Dunkelblaue Jeans, blauer Kapuzenpullover - Handschuhe - Sprach Deutsch mit Akzent - Trug dunkle Umhängetasche mit grauer Beschriftung

Wer Hinweise auf die Identität der beschriebenen Person geben kann oder verdächtige Beobachtungen rund um den Kiosk am Kruckweg am Montagabend gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0531/476-2516 in Verbindung zu setzen.

