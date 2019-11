Polizei Braunschweig

POL-BS: Schwerer Unfall am Donnerstagabend - Fußgänger verletzt sich lebensgefährlich

Braunschweig (ots)

31.10.2019, 20.26 Uhr Braunschweig, Lehndorf

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend auf der Hannoverschen Straße. Ein 33-jähriger Mann wollte in Höhe der Luftstraße die Hannoversche Straße in Richtung Ottweilerstraße überqueren. Dabei trat er nach Aussagen von Zeugen plötzlich auf die Fahrbahn, so dass eine 80-jährige Frau mit ihrem Auto einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte.

Der Fußgänger verletzte sich bei dem Unfall lebensgefährlich. Ein Rettungswagen brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus.

Die ältere Dame kam mit dem Schrecken davon. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei 2.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell