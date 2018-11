POL-BS: Jugendlicher Leichtsinn endet in Strafanzeige

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Viewegsgarten 20.11.2018, 21.50 Uhr

Drei Jugendliche zogen angetrunken durch Braunschweigs Straßen und beschädigen dabei zwei Pkws.

Am Dienstagabend waren drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren auf dem Weg aus der Stadt in ihre gemeinsame Unterkunft, in der sie während eines Seminars untergebracht sind. Alle drei Jugendliche kommen aus Brandenburg und hatten am Abend Alkohol getrunken.

Einer von ihnen stieg auf die Motorhaube eines geparkten VW Golfs und kletterte von da aus auf das Dach eines VW Caddys. Er posierte dort, während sein Kumpel mit seinem Smartphone Fotos von ihm fertigte. Dass hierbei die Fahrzeuge beschädigt wurden, hatten sie offensichtlich außer Acht gelassen.

Die alarmierte Polizei nahm die Jugendlichen mit zur Dienststelle und informierte sowohl die geschädigten Fahrzeughalter als auch die Eltern der Jugendlichen über den Vorfall.

Das Handy, auf dem die Bilder noch gespeichert sind, wurde von der Polizei zur Beweissicherung sichergestellt.

Den beiden beteiligten Jugendlichen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

