Polizei Bochum

POL-BO: Erfolgreicher Schlag gegen Menschenhandel: Polizei durchsucht Massagesalons in Bochum, Herne und Witten

Bochum, Herne, Witten (ots)

Erfolgreicher Schlag gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung: Das Polizeipräsidium Bochum hat gemeinsam mit seinen Ordnungspartnern mehrere Massagesalons in Bochum, Herne und Witten durchsucht. Hintergrund war eine von Europol und BKA organisierte Schwerpunktaktion.

In enger Kooperation mit Kräften des Zolls, der hiesigen Ordnungs- und Ausländerbehörden sowie dem Bauordnungsamt der Stadt Bochum durchsuchte die Polizei am 10. Juni sieben Massagesalons - vier in Bochum, drei in Herne und einen in Witten. Unterstützung erhielten die Beamtinnen und Beamten außerdem von der Hilfsorganisation "Fachstelle eine Welt des evangelischen Kirchenkreises Herne", die sich nach Abschluss der Maßnahmen um die Betroffenen kümmerte.

Der konzertierten Schwerpunkt-Aktion, initiiert von Europol und BKA, waren umfangreiche Vorermittlungen vorausgegangen, die den Verdacht des Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung und nicht genehmigten Prostitution geweckt hatten. Dabei geht es um Frauen - hier aus dem asiatischen Raum -, die unter einem Vorwand nach Deutschland gebracht werden und dort sexuell ausgebeutet werden.

Insgesamt wurden in den Massagesalons 15 Personen angetroffen. Die Beamten schrieben Anzeigen wegen illegalen Aufenthalts sowie nicht angemeldeter Prostitution. Das Bauaufsichtsamt wurde wegen Baumängeln tätig.

Die Durchsuchungen lieferten den Ermittlerinnen und Ermittlern umfangreiche Erkenntnisse, die als Basis für mögliche Folgeermittlungen genutzt werden sollen.

Die Ermittlungen des federführenden Kriminalkommissariats 12 dauern an.

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