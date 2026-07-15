Polizei Bochum

POL-BO: Erfolgreich bestanden: 22 Schülerinnen und Schüler absolvieren den Bildungsgang Fachoberschule Polizei (FOS) und erlangen ihr Fachabi

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Bochum (ots)

Am 14. Juli 2026 blickten 22 Schülerinnen und Schüler des Klaus-Steilmann-Berufskolleg in Bochum-Wattenscheid mit Stolz auf die vergangenen zwei Jahre zurück. Sie haben ihr Fachabitur in der Tasche und waren Teil des Bildungsgangs Fachoberschule Polizei (FOS). Die Fachoberschülerinnen und -schüler, die unter der Ausbildungsleitung der Hagener Polizei die 11. und 12. Klasse absolviert haben und während der Zeit als sogenannte FOSler das Bochumer Berufskolleg besuchten, freuten sich über ihre Abschlusszeugnisse. Eltern, Angehörige, Lehrerinnen und Lehrer sowie Vertreterinnen und Vertreter der Bezirksregierung Arnsberg, der Stadt Bochum und der Polizei Hagen und Bochum waren gekommen, um die Absolventinnen und Absolventen zu beglückwünschen.

In den vergangenen 24 Monaten erhielten die jungen Menschen viele praktische Einblicke in eine Polizeibehörde und bereiteten sich so auf das anstehende Polizeistudium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW (HSPV) vor. Durch den Bildungsgang FOS Polizei konnten sie während der Praktikumsblöcke alle Direktionen der Polizei "durchlaufen" und eine erste Vorstellung davon erhalten, was nach bestandenem Studium als Berufsalltag bei der Polizei NRW auf sie wartet. Während der vergangenen zwei Jahren wurden die FOSler von der Ausbildungsleitung der Hagener Polizei bereits mit Rat und Tat unterstützt. Mit dem Bildungsgang "Fachoberschule Polizei" eröffnet das Land NRW jungen Menschen mit mittlerem Schulabschluss seit mehreren Jahren einen neuen Weg in den Polizeidienst. Das Klaus-Steilmann-Berufskolleg gehört zu den ersten Schulen in NRW, die diesen innovativen Bildungsgang anbieten - und ist inzwischen Teil eines landesweiten Netzwerks. Mit dem Abschluss in der Tasche verfügen die Absolventinnen und Absolventen nicht nur über die volle Fachhochschulreife, sondern auch über die Zusage, ihr Studium an der HSPV aufnehmen zu können. In wenigen Wochen beginnt für die jungen Menschen die nächste Etappe: Das Hochschulstudium (duales Studium) für den Polizeivollzugsdienst in NRW.

Von Seiten der beteiligten Behörden wurde betont, wie wertvoll und notwendig engagierter Nachwuchs ist - in der Stadt, auf dem Land, in jeder Dienststelle!

Wer sich ebenfalls für den Bildungsgang Fachoberschule Polizei interessiert, findet mehr Informationen unter: www.next-level-polizei.de/fachoberschule-polizei. Fragen beantworten zudem die Teams der Personalwerbung der Polizei Hagen (02331 986-1227) und Bochum (0234 909-8000) oder per E-Mail an: SG22FOS.Hagen@polizei.nrw.de. (arn)

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