Polizei Bochum

POL-BO: Auf dem Höntroper Gänsereiterweg: E-Scooter-Fahrer stößt mit Mädchen (14) zusammen und flüchtet

Bochum (ots)

Die Polizei fahndet nach einem flüchtigen E-Scooter-Fahrer, der in Bochum-Höntrop einen Unfall verursacht haben soll. Es werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall ereignete sich am Montag, 13. Juli, auf dem Höntroper Gänsereiterweg. Eine 14-Jährige aus Bochum war dort gegen 15.30 Uhr zu Fuß unterwegs, als der E-Scooter-Fahrer unvermittelt von hinten mit ihr zusammenstieß. Das Mädchen stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der E-Scooter-Fahrer flüchtete, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Er wird beschrieben als männlich, mit schwarzem Basecap, kurzer Hose und dunklem E-Scooter.

Das Verkehrskommissariat bittet den Gesuchten sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell