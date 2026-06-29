Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Herne-Baukau: 37-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 28. Juni, in Herne-Baukau ist ein 37-jähriger Radfahrer aus Dortmund schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war der 37-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 16.50 Uhr auf dem Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Bochumer Straße unterwegs.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 30-jähriger Hagener mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte auf Höhe der Hausnummer 258 in eine Einfahrt abzubiegen.

Hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte schließlich auf den Gehweg. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Dortmunder zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

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