Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrer (21) bei Unfall in Bochum verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 1. September, kam es in Bochum-Ehrenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt worden ist. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 5 Uhr erhielt die Bochumer Polizei Kenntnis über einen E-Scooter-Fahrer, der nach einem Unfall zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert worden ist. Nach Angaben der behandelnden Ärztin sei der Verunfallte, ein 21-jähriger Mann aus Hannover, leicht verletzt. Zudem sei er alkoholisiert.

Eingesetzte Polizeibeamte begaben sich zur Sachverhaltsklärung ins Krankenhaus. Hier macht der 21-Jährige Angaben zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Vorfall soll sich in der Zeit zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr ereignet haben. Nach Angaben des Hannoveraners sei er mit einem E-Scooter von der Bochumer Innenstadt (Bereich Bermuda Dreieck) kommend in Richtung Springorumallee unterwegs gewesen. Im Bereich der Königsallee habe er eine große Hauptstraße überqueren wollen. Dabei sei es zur Kollision mit einem Pkw gekommen. Aus welcher Richtung das Fahrzeug kam und in welche es wegfuhr, konnte er nicht sagen.

Der 21-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Im weiteren Verlauf brachte eine Rettungswagenbesatzung ihn ins Krankenhaus.

Der unbekannte Autofahrer habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern. Bei dem Pkw solle es sich um einen Skoda handeln.

Bislang konnte weder die genaue Unfallzeit noch der genaue Unfallort eindeutig benannt werden. Vermutlich ereignete sich der Unfall auf der Königsallee im ungefähren Bereich der Wilhelm-Stumpf-Straße/Christstraße/Hugo-Schultz-Straße.

Gegenüber den Beamten gab der Verunfallte an, dass er vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert habe. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

