Polizei Bochum

POL-BO: Dreijährige nach Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt - Polizei sucht beteiligte Autofahrerin mit schwarzem Fahrzeug

Bochum (ots)

Ein dreijähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, 31. August, in Bochum-Wattenscheid leicht verletzt worden. Die Polizei sucht einen beteiligten schwarzen Pkw und Zeugen.

Nach aktuellem Kenntnisstand war eine 28-jährige Bochumerin gemeinsam mit ihrer dreijährigen Tochter gegen 15.50 Uhr auf einem Gehweg an der Swidbertstraße zu Fuß in Richtung Hochstraße unterwegs. In Höhe der Swidbertstraße 1b (nahe der Voedestraße) sei dann eine Autofahrerin auf den Gehweg gefahren, habe ein wenig zurückgesetzt und dabei die Dreijährige angefahren. Das Kind stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die unbekannte Fahrerin setzte ihre Fahrt in Richtung Hochstraße fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Das verletzte Mädchen wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Bei dem Fahrzeug handele es sich nach Zeugenangaben um einen schwarzen Pkw, in dem sich zwei nicht näher beschriebene Frauen (etwa 50 bis 60 Jahre alt) befunden haben.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Fahrerin des schwarzen Pkw sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

