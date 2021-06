Polizei Bochum

POL-BO: Erfolgloser Tankstelleneinbruch: Zeugen gesucht

Bochum-Wattenscheid (ots)

Nach einem erfolglosen Einbruch in eine Tankstelle in Bochum-Eppendorf sucht die Polizei Zeugen.

Die Tat hat sich am frühen Dienstagmorgen,1. Juni, gegen 2.20 Uhr an der Zollstraße 233 ereignet. Indem sie eine Scheibe zerstörten, drangen die Täter in das Gebäude ein. Als die Alarmanlage auslöste, flüchteten die Täter. Nach aktuellem Ermittlungsstand machten sie keine Beute.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 02327 963 - 8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell