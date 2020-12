Polizei Bochum

POL-BO: Mit 1,8 Promille zu schnell in die Kreuzung: 20.000 Euro Schaden und zwei Verletzte

WittenWitten (ots)

Zu schnell in die Kreuzung eingefahren, zwei Autos beschädigt und vom Unfallort geflüchtet - und das mit 1,8 Promille und vermutlich ohne Führerschein: Ein 41-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wird sich wegen mehrerer Verkehrsdelikte am gestrigen Donnerstag, 17. Dezember, in Witten verantworten müssen.

Gegen 16.15 Uhr fuhr der Mann nach bisherigem Kenntnisstand von der Stockumer Straße in Witten an der Kreuzung in die Dortmunder Straße in Richtung Wittener Innenstadt mit überhöhter Geschwindigkeit ein. Dabei touchierte er das Auto einer 51-jährigen Wittenerin - die zu dem Zeitpunkt vor der Ampel auf der Dortmunder Straße in Richtung Dortmund auf der Linksabbiegespur stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Wittenerin auf den Wagen eines hinter ihr wartenden 52-jährigen Witteners geschoben. Sowohl die 51-Jährige als auch ihre Beifahrerin (22 Jahre, ebenfalls aus Witten) wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 52-Jährige blieb unverletzt. Der Unfallverursacher fuhr, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern, in Richtung Wittener Innenstadt davon. Dort wurde er von einer hinzugerufenen Polizeistreife angehalten.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Bei der weiteren Kontrolle des Mannes ergab sich zudem der Verdacht auf Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt.

Den entstandenen Unfallschaden schätzten die Beamten vor Ort auf etwa 20.000 Euro.

Die Ermittlungen im Bochumer Verkehrskommissariat dauern an.

