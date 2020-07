Polizei Bochum

POL-BO: Sachbeschädigung an Mahnmal

Herne (ots)

Am 21. Juli, gegen 5.45 Uhr, wurde durch einen Mitarbeiter der Stadt Herne mitgeteilt, dass es zu einer Sachbeschädigung am Shoah-Mahnmal in Herne gekommen ist.

Vor Ort am Willi-Pohlmann-Platz wurde festgestellt, dass auf der Rückseite die Buchstaben "MN" (circa 60 x 60 cm) aufgesprüht wurden.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

