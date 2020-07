Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (66) stürzt und verletzt sich schwer

Bochum (ots)

Ein 66-jähriger Bochumer ist am gestrigen 06. Juli, gegen 14.50 Uhr, mit seinem Fahrrad gestürzt.

Der Mann war auf der Hattinger Straße in Richtung Bochum-Innenstadt unterwegs. In Höhe der Hausnummer 39 geriet er mit den Reifen in die eingelassenen Straßenbahnschienen.

Bei seinem Sturz verletzte er sich schwer und muss stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Das Verkehrskommissariat ermittelt.

