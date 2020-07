Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Kollision in Eickel - Fahrradfahrer (59) im Krankenhaus!

Herne (ots)

Am gestrigen Samstagmorgen, 4. Juli, ist es in Wanne-Eickel zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer (59) schwer verletzt worden ist.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war der 59-jährige Herner mit seinem Fahrrad auf der Friedgrasstraße aus Richtung Heisterkamp kommend unterwegs. An der dortigen Einmündung "Am Weustenbusch / Gustav-Hegler-Ring" beabsichtigte der Radler nach rechts abzubiegen und kollidierte dabei mit einem Auto eines 64-jährigen Herners. Der 64-Jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt den "Gustav-Hegler-Ring" und wollte seine Fahrt nach rechts auf die Straße "Am Weustenbusch" fortsetzen. Durch den Zusammenstoß schlug der Fahrradfahrer mit seinem Kopf auf die Pkw-Frontscheibe auf und verletzte sich schwer.

Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

