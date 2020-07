Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Verfolgungsfahrt endet nahe einer Kirche: Fahrer flüchtig, Beifahrer (23) gestellt - Vier Passanten bitte melden!

Bochum (ots)

In der heutigen Nacht, 5. Juli, ist es in Bochum zu einer Verfolgungsfahrt gekommen. Ein Auto war zu schnell unterwegs, missachtete polizeiliche Anhaltesignale und fuhr weiter über rote Ampeln. Die Fahrt endete nahe einer Kirche - vier Passanten, die aufgrund der Fahrweise gefährdet worden sind, werden gesucht.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde eine Streifenwagenbesatzung der Wache Mitte gegen 3.35 Uhr auf ein Auto aufmerksam, welches von der Herner Straße / Auf dem Dahlacker aus, mit überhöhter Geschwindigkeit auf Bochumer Straßen unterwegs war. Der Fahrer des Wagens missachtete sämtliche Anhaltesignale und setzte seine Fahrt weiter gefährlich fort - zwei Kreuzungen wurden bei Rotlicht passiert. Letztlich endete die Verfolgungsfahrt im Bereich der Windmühlenstraße an der dortigen Kirche. Der Wagen fuhr ungebremst auf vier dort in einer Grundstückseinfahrt stehenden Personen zu, die nur durch Beiseite springen eine Kollision mit dem Wagen verhindern konnten. Kurz darauf hielt der Pkw und der Fahrer sowie der Beifahrer wollten zu Fuß weiter flüchten. Der 23-jährige Beifahrer aus Recklinghausen konnte durch die Beamten gestellt werden. Der männliche Fahrzeugführer rannte über den Bürgersteig in Richtung Hans-Böckler-Straße davon.

Bei dem Beifahrer wurde Betäubungsmittel aufgefunden. Diesbezüglich wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrzeugführers wegen u.a. eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr dauern derzeit weiter an.

Die Polizei bittet darum, dass sich die vier Zeugen, die zur Seite springen mussten, um nicht angefahren zu werden, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0234 909-5206 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell