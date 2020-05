Polizei Bochum

POL-BO: 20-Jährige attackiert und ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen!

Bochum / Wattenscheid (ots)

In den späten Abendstunden des gestrigen 25. Mai ist es zu einem Raubdelikt in Bochum gekommen. Eine 20-Jährige wurde attackiert und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigem Kenntnisstand war die Bochumerin gegen 23:30 Uhr in Begleitung einer Bekannten (19) auf der Dr.-C-Otto-Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 141 beleidigte eine jugendliche Gruppe, drei weibliche sowie eine männliche Person, die beiden Frauen. Anschließend wurde die 20-Jährige geschubst, geschlagen und getreten. Als die Straßenbahn kam, stieg die Bochumerin mit ihrer Bekannten ein. Die Gruppe folgte und die Auseinandersetzung setzte sich fort. Dabei fiel das Handy der Bochumerin auf den Boden, welches von einem der Jugendlichen aufgenommen wurde. Mit der Beute entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Die vierköpfige Gruppe kann wie folgst beschrieben werden:

1. Person: weiblich, circa 18 Jahre alt, etwa 160 cm groß, blonde mittellange Haare, trug einen Pullover und eine Jogginghose

2. Person: weiblich, circa 20 Jahre alt, etwa 170 cm groß, dunkelbraune mittellange Haare

3. Person: weiblich, zwischen 18 und 20 Jahre alt, etwa 160 cm groß, schwarze mittellange Haare

4. Person: männlich, circa 20 Jahre alt, etwa 180 cm groß, dunkler Drei-Tage-Bart, trug einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jogginghose sowie ein schwarze Kappe

Hinweise nimmt das Wattenscheider Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0234 909-8410 oder außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl -4441 entgegen.

