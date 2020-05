Polizei Bochum

POL-BO: Herne/Bochum

Fahrgast aus Linienbus getreten! - Tatverdächtiger (27) nach Öffentlichkeitsfahndung schnell ermittelt

Bochum (ots)

Nur wenige Stunden nach der am gestrigen 25. Mai veröffentlichen Fotofahndung war ein tatverdächtiger Herner (27) ermittelt, der am 22. September 2019 einen Fahrgast im wahrsten Sinne des Wortes aus einem Linienbus getreten hat.

Was war an diesem Sonntag in dem Bus der Linie 306, der gegen 1.10 Uhr vom Hauptbahnhof Wanne-Eickel in Richtung Bochum unterwegs war, passiert?

Nach Angaben einer Zeugin pöbelten mehrere junge Männer, die augenscheinlich alkoholisiert waren, zunächst herum und warfen Bierflaschen durch den Bus. Im Bereich der Hauptstraße begann die Gruppe einen verbalen Streit mit einem jungen Fahrgast.

An einer Haltestelle schwang sich der polizeibekannte 27-Jährige an den Haltegriffen des Busses nach oben, holte mit den Beinen aus und trat der männlichen Person mit Wucht in den Magen. Dadurch fiel der Fahrgast aus dem Bus.

Dieser Vorfall war von der Überwachungskamera aufgezeichnet worden. Mit einem richterlichen Beschluss wurde das Foto des Mannes zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden - mit Erfolg!

Auch das bislang namentlich nicht feststehende Opfer der Tat, ein 19 Jahre alter Herner, hat sich schon gestern im Kriminalkommissariat 35 gemeldet.

Wieder hat es sich gezeigt, dass der Erfolg einer Öffentlichkeitsfahndung nicht daran scheitert, wenn die Tat schon einige Zeit zurückliegt.

Wir bedanken uns bei den Medienvertretern für die Unterstützung und bitten darum, das Foto des Tatverdächtigen aus den Publikationen zu löschen.

