Polizei Bochum

POL-BO: Schwer verletzt: Radfahrer gerät in Straßenbahnschienen

Witten (ots)

In Straßenbahnschienen geraten und gestürzt: Ein 62-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Witten am Montagabend, 25. Mai, schwer verletzt worden.

Der Radfahrer aus Witten befuhr gegen 18.50 Uhr die Bochumer Straße in Richtung Innenstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er mit den Rädern vor der Einmündung zum Trantenrother Weg in die dortigen Straßenbahnschienen und stürzte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

