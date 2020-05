Polizei Bochum

POL-BO: Kabeldiebstahl aus Gleisbett - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Die Polizei Bochum sucht Zeugen nach einem Diebstahl. Aus einem U-Bahntunnel entwendete ein noch unbekannter Mann Kabel.

In den frühen Morgenstunden, 23. Mai, gegen 5.15 Uhr, betrat der Unbekannte zunächst verbotswidrig und für ihn lebensgefährlich das Gleisbett an der Herner Straße 265 (Höhe der Haltestelle Zeche Constantin). Der Mann verschwand in einem Bahntunnel und kam wenig später mit mehreren Kabeln in der Hand zurück.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell